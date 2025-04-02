Tüp Bebek Tedavisi ve Yapay Zeka İlişkisi

YAPAY ZEKANIN EMBRİYO SEÇİMİNDEKİ ROLÜ

Doğum ve tüp bebek uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, son gelişmeler doğrultusunda tüp bebek tedavisinde yapay zekanın önemine değindi. Yapay zekanın embriyo seçiminde sunduğu avantajları vurgulayan Taşdemir, genetik incelemelerin sağlıklı gebelik sürecindeki rolünün altını çizdi. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin zaman kaybetmeden ön kontrollerden geçmesi gerektiğini ifade etti.

GENETİK İNCELEMELERİN ÖNEMİ

Yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle birlikte tüp bebek tedavisinde sağladığı faydaları anlatan Taşdemir, “Gebelik şansı yüksek ve genetik yapısı sağlam olabilecek embriyoyu artık daha kolay seçebiliyoruz” dedi. Tüp bebek tedavisinde genetik incelemelerin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Taşdemir, Türkiye’nin bu konuda Avrupa ve dünya genelinde önemli bir konumda olduğunu söyledi. Genetik analizlerin, düzgün bir gebelik süreci için gereken bir konu olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Oluşan embriyonun genetiği sağlam mı değil mi artık bunu analiz edebilme yetkisine sahibiz” ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMANIN KRİTİK ÖNEMİ

Tüp bebek tedavisinde zamanlamanın oldukça önemli olduğunu belirten Taşdemir, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin vakit kaybetmeden ön kontrollerden geçmesi gerektiğini söyledi. Kadınların ilerleyen yaşlarında anne olma eğiliminde olduklarını ancak yumurta rezervlerinin azaldığını kaydeden Taşdemir, “Havuz yöntemini kullanarak 10 ila 15 arasında yumurta gelişimini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.