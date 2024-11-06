Tüpraş Hissesi İçin 4 Kurum Hedefi

2024 YILI 3. ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Tüpraş, 2024 yılı üçüncü çeyrek konsolide bilançosunu duyurdu. Şirket, yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 13.6 milyar TL net kâr elde etti. Konsolide bilançoya göre Tüpraş, 2024 yılının ilk 9 ayında 13.572.731.000 TL net kâr ile kapatırken, üçüncü çeyrekte 7.744.044.000 TL kâr elde ediyor.

GEÇEN YILA GÖRE AŞAĞI YÖNLÜ DEĞİŞİMLER

Tüpraş, geçen yılın ilk 9 ayında 23.403.240.000 TL net kâr açıklamıştı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde net kâr ise 9.902.602.000 TL seviyesinde gerçekleşmişti. 2024 yılının ilk 9 ayında Tüpraş’ın satışları 599.332.001.000 TL olarak kaydedilirken, 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 681.835.607.000 TL düzeyindeydi. Böylece, şirketin satışları bir önceki yıla göre yüzde 12 azalmış oldu.

ÖZKAYNAKLARDAKİ GELİŞME

Tüpraş’ın özkaynakları, yılın ilk dokuz ayında 241.708.614.000 TL seviyesine ulaştı. Bilançonun açıklanması sonrasında çeşitli aracı kurumlar Tüpraş hissesindeki hedef fiyatlarını da paylaştı.