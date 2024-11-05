TÜPRAŞ Patlama Olayına İlişkin Açıklama

İZMİT KÖRFEZİ’NDE PATLAMA OLDU

Bugün öğle saatlerinde İzmit Körfezi’nde TÜPRAŞ rafinerisinde bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrası bölgede siren sesleri yükselirken, tesislerden yoğun dumanların çıktığı gözlemlendi. Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruda, “Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar Tüpraş işleme kapatıldı” denildi. Tüpraş, İzmit Rafinerisi’ndeki patlamaya dair KAP’ta bir açıklama yaptı.

ÇALIŞANLARIN DURUMU VE FAALİYETLER

Şirket, yapılan açıklamada 12 çalışanın hafif yaralandığını belirtti. Açıklamada, “Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam ediyor.” ifadesine yer verildi. Patlama ile ilgili olarak, “Bugün saat 13:30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde PLT-33 izomerizasyon ünitesinde yangın gerçekleşmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, ilk tespitlere göre 12 çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Halihazırda yangın söndürülmüş olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam ediyor.” denildi.

Yangının, şirketin faaliyetlerine ve finansal durumuna önemli bir etkisi olması beklenmiyor.