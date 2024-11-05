“TÜPRAŞ Rafinerisinde Yangın: 12 Yaralı Açıklandı”

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki rafineri tesisinde meydana gelen yangınla ilgili Tüpraş’tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

YARALILAR VE YANGININ DURUMU

Tüpraş’taki yangında yaralıların durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir” denildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise İzmit’teki TÜPRAŞ tesislerinde gerçekleşen yangının planlı bir tatbikat sırasında meydana geldiğini bildirdi. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadesi yer aldı.

PATLAMADAN SONRAKİ DURUM

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, patlama bölgesinden izlenimlerini şu sözlerle aktardı: “Kontrollü bir tatbikat sonucu bu patlama meydana geldi. Yangının kontrol altına alındığını belediye başkanımız ifade etti. Korku dolu anlar yaşanmıştı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. O noktada patlama meydana geldi. Bina ve çevresindeki evler boşaltıldı. Sarsıntı hissettiklerini ifade ediyorlar. Ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi alınca herkes rahat nefes aldı.” Ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem gören TÜPRAŞ hisseleri, şirketten istenen özel durum açıklaması yayınlanıncaya kadar işleme kapatıldı. Patlama haberinin ardından TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 3 düşüş kaydedildi. İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi, Kocaeli Körfezi’nde yer alıyor ve patlama tesis içinde hasara neden oldu.