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Tüpraş’tan SPK Onaylı İhraç Belgesi Açıklaması

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YENİ İHAÇ BELGESİ ONAYLANDI

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bir bildirimde, 30.12.2024 tarihli açıklamaya atıfta bulunuldu. Yurtiçinde halka arz edilmeden, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere toplam 20.000.000.000 Türk Lirası tutarında tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi planlanıyor. İlgili ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2025 tarih ve 6/213 sayılı kararı ile onaylandı.

TOPLAM TUTAR DİKKAT ÇEKİYOR

TÜPRAŞ, bu süreçte bir veya birden fazla seferde gerçekleştirmeyi öngörüyor. Yatırımcıların ilgisini çekecek bu yeni ihraç ile birlikte şirketin finansman kaynaklarını artırma hedefleri arasında önemli bir adım atılmış oluyor. Kaynak: KAP

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