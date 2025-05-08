Tüpraş Ve Petrol İş Anlaşmaya Varıldı

Tüpraş ve Petrol İş Arasındaki Anlaşma

Tüpraş ile Petrol İş sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sonunda bir anlaşmaya varıldı. Bu görüşmeler sonucunda, Tüpraş’ta 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 35, ikinci altı ayı için ise yüzde 24 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece, 2025 yılı boyunca toplamda yüzde 67.4 oranında kümülatif bir zam gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca, sosyal yardım unsurlarına yapılan zam oranları da 2025 yılı için yüzde 45 ile yüzde 55 arasında belirlendi.

Ücret Artışı Ayrıntıları

Tüpraş tarafından yapılan kamuoyu açıklamasına göre, “Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması, çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.”

Sosyal Yardım Unsurlarının Artışı

Görüşmeler sonucunda sosyal yardım unsurlarının oranları da belirlenmiş durumda. İlk yıl için belirlenen zam oranlarının yanı sıra, izleyen yıllarda bu unsurlar TÜFE oranında artırılarak çalışanlara sunulacak. 2025 yılı için belirlenen bu yeni düzenleme, Tüpraş çalışanlarının ekonomik koşullarını iyileştiriyor.