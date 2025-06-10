Tüpraş ve THY, Karbon Nötr Anlaşması İmzaladı

YENİ İYİ NİYET ANLAŞMASI

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin karbon nötr hedefleri ile havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde üreteceği sürdürülebilir havacılık yakıtını (SAF) THY’ye temin edecek. Bu anlaşma, THY’nin yerel olarak gerçekleştirdiği ilk SAF tedarik anlaşması olma özelliği taşıyor. Tüpraş, Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını güvenli ve kesintisiz bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın ana jet yakıtı tedarikçisidir ve Türkiye’nin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılıyor.

SAF ÜRETİM PLANI

2021 yılına ait “Enerjimiz Geleceğe” mottosu ile açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı’nda lider SAF üreticisi olmayı hedefleyen Tüpraş, bu doğrultuda İzmir Rafinerisi’nde 2026 yılında üretime başlayacak. Bu süreçte mevcut tesislerin üretim kapasitelerinden yararlanılacak. Saf’ın bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilmesi planlanıyor ve geleneksel jet yakıtına oranla karbon emisyonlarının yüzde 87 azalması bekleniyor. Üretilecek olan SAF, uluslararası standartlarda işleyen ICAO karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılacak.

İŞ BİRLİĞİNDEN HAREKETLE GELECEK HEDEFLER

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Türk Hava Yolları ile sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında iş birliği anlaşması imzalayarak ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İzmir Rafinerimizde mevcut tesislerimizdeki üretim kabiliyetlerimizden faydalanarak SAF üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız. SAF üretim kapasitemizi 300 bin ton seviyesine çıkarmak adına yeni inşa etmeyi planladığımız ünitemize ilişkin nihai yatırım değerlendirmesini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz,” diye belirtti. Ayrıca, havacılık sektöründe SAF kullanımının, hem yerel hem de uluslararası mevzuat çerçevesinde zorunlu hale geldiğini vurguladı.

ÇEVRESEL PERFORMANSTA YENİ ADIMLAR

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Sürdürülebilirlik, Türk Hava Yolları olarak operasyonel mükemmeliyet kadar öncelik verdiğimiz bir alan. Uçuşlarımızın çevresel etkilerini azaltmak için filomuzu modernleştirmenin yanı sıra alternatif yakıt kullanımını da artırmaya odaklanıyoruz,” dedi. Ekşi, Tüpraş ile yapılan iş birliğinin hem SAF tedariği hem de Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. “2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, tedarik zincirimizden uçuş operasyonlarımıza kadar tüm alanlarda çevresel performansımızı geliştirmeye kararlıyız,” dedi. Böylece, bu iş birliği sürdürülebilir havacılığın Türkiye’deki geleceği açısından önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.