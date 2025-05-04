TUR 2025 Şampiyonuyum, Çok Mutluyum

60. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NUN ŞAMPİYONU POELS

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2025) şampiyonu, Hollandalı sporcu Wout Poels, XDS Astana takımı adına Türkiye’de önemli bir zafer elde ettiğini ifade etti. TUR 2025’in final etabı olan Çeşme-İzmir etabının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, tur öncesinde kendisine güvendiğini ve büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Poels, “Türkiye’de bu önemli turu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5’te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi.” dedi. Şampiyonluk kupası hakkında konuşan Poels, “Bu yarış bizim için İtalya’daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Hedef 2026’da Türkiye’de Yine Var

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu kazanan en yaşlı sporcu unvanını taşıdığı hatırlatılan 37 yaşındaki atlet, “Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene de bu unvanı korumak için Türkiye’ye geleceğim.” ifadelerini kullandı.

MATTEO MALUCELLI’NİN GÖRÜŞLERİ

TUR 2025’in sekizinci etap galibi XDS Astana takımından Matteo Malucelli de düşüncelerini paylaştı. Malucelli, “7. ve 8. etaplarda güçlü olmanın önemli olduğunu biliyordum. Genel klasman mayosunu kazandıktan sonra takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Dün uzaktan sprint yaparak hatalı yarıştım. Biraz rüzgar vardı, atağımı yapmak için 50 metreye kadar bekledim, zamanlamam harikaydı.” dedi. Son olarak, “Bu sene Türkiye turu programımda değildi ama ben talepte bulundum ve yönetim kabul etti. En son etaptaki bu galibiyet de benim için muhteşem oldu.” şeklinde konuşarak, Türkiye’deki yarış deneyimini olumlu bir notla kapattı.