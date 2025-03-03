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Tur Otobüsü Yoldan Çıkarak Kaza Yaptı

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ÇANAKKALE’DE YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan’dan İzmir’e giden bir tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Olayda, 42 yolcunun bulunduğu otobüste, 3’ü ağır toplam 11 yolcu yaralandı. Kaza, sabah saat 05.30 civarında gerçekleşti ve Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarındaki Çanakkale-Edirne yolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi.

OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

Yunanistan’dan İzmir’e yol alan 35 KY 340 plakalı Özikizler’e ait olan Mercedes marka tur otobüsü, sürücüsünün net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu derhal polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek, onları Gelibolu ve Çanakkale’deki hastanelere sevk etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yerel yetkililer tarafından bir inceleme süreci başlatıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra, kazanın nedenleri üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Bu olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor.

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