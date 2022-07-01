Turabi: Acun abiyle çok kavga ederdim

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da Batuhan Karacakaya krizi yaşanıyor. Son açıklama eski yarışmacı Turabi’den geldi.

‘Survivor All Star’ finali gerçekleşti ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk ipini göğüsledi. Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya’nın annesi Gülhayat Karacakaya’nın ‘Hakkımız yendi’ tepkisi ise gündem oldu. Sevilen yarışmanda iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran’dan Acun Ilıcalı’ya destek mesajı geldi.

Acun Ilıcalı, eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ile SMS oylamasına çıkan Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı Survivor All Star büyük finalinde, Batuhan Karacakaya’nın annesi Gülhayat Karacakaya’ya yanıt verdi.

“BÜTÜN İHALE BİZE KALIYOR”

Ünlü televizyoncu, “Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, Panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki; bizim kimden ne çıkarımız olabilir?” dedi.

“ACUN ABİ ASLA KİMSENİN HAKKINI YEMEZ”

Survivor’da iki kez şampiyonluk kazanan ‘Turbo’ Turabi, Acun Ilıcalı’ya destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları yalanlayan Çamkıran, “Acun abiyle çok kavga ederdim. Birbirimize çok girmişliğimiz vardır ama asla kimsenin hakkını yemez” ifadelerini kullandı.