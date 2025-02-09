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Turabi’den Bakanlığa Yeni Yanıt: Şarkı Çıkardı

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TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ TURBO TURABİ

Yakın zamanda cinsel içerikli sözlerin bulunduğu yeni şarkısıyla tepkilerin odağı haline gelen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın müdahalesiyle sıkıntılı bir duruma düştü. Bakanlığın bu hamlesine rağmen, popüler video izleme platformlarında 4 günde 2 milyondan fazla izlenme elde eden skandal şarkısı ardı ardına silinmeye başladı.

YENİ ŞARKISININ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Hızla gelişen olayların ardından Turabi, bakanlığın müdahalesine yanıt vermek amacıyla yeni bir parça yayımladı. “Dur Abi, Sus Abi” adı verilen şarkısının dikkat çeken sözleri şöyle; “Ulan abi Bundan sonra dur abi, sus abi Bir ağzını diktir git abi Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi Bundan sonra dur abi, sus abi Bir ağzını diktir git hadi Bir ağzını diktir git hadi Hay ben senin abi, lütfen burdan Bir kalk git abi, git hadi.”

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