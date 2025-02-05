Turabi Hakkında ‘Müstehcenlik’ Soruşturması Açıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programında tanınan Turabi Çamkıran hakkında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla soruşturma yapıyor. Elde edilen bilgilere göre, başsavcılık, Çamkıran’ın bir yarışma programında seslendirdiği şarkı ve paylaştığı video nedeniyle kamuoyunda büyük tepki toplayan içerik için “genel ahlakı bozucu” ve “kadınları aşağılayıcı” ifadeler kullandığına dikkat çekiyor. Bu durum, “müstehcenlik” suçlamasını gündeme getiriyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı. Şarkı ve videosunun içeriği ile ilgili yürütülen soruşturma, kamuoyundaki tepkilerin artmasının ardından hız kazanmış durumda.