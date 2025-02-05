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Turabi Hakkında Müstehcenlik Suçundan Yakalama Kararı

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, popüler bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosu nedeniyle ‘Müstehcenlik’ suçundan bir soruşturma süreci başlatıyor. Bu süreç, videonun içerdiği genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler sebebiyle gündeme geldi.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, Çamkıran için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar, konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini gösteriyor.

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