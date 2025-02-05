Turabi’nin Şarkısına Yakalama ve Engelleme Kararı

AÇIKLAMALARLA YAPILAN SORUŞTURMALAR

Başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyu tepkisi çeken şarkı ve videosunda yer alan “genel ahlakı bozucu” ve “kadınları aşağılayıcı” ifadeler sebebiyle “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu durumun üzerine, Başsavcılığın isteği doğrultusunda Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında bir yakalama kararı çıkardı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN YENİ TALEPLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aynı şarkı ve video nedeniyle harekete geçerek kamuoyunda oluşan tepkilere yanıt verdi. Bakanlık, toplumda büyük bir kitle tarafından kullanılan internet platformlarında yayımlanan bu tür içeriklerin toplum yapısına zarar verebileceği ve kadınları hedef alan cinsiyetçi ifadelerin çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Bu nedenle, videonun kaldırılması için erişim engeli talep etti.