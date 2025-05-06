Turan Film Festivali Ödülleri Verildi

BIROL GÜVEN’İN AÇIKLAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Bu çağda sinema alanında güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz. Yıllarca dünyanın Hollywood üzerinden dizayn edildiğini düşündük. Bu büyük bir problem. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya hikaye dinleyen olacağız. Çok üretmek zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız. Bu çağda buna mecburuz” ifadelerini kullandı.

TURAN FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen ve bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen ‘Turan Film Festivali’nde, ‘Kızılelma’ temasıyla 80 ülkeden 1675 film başvurdu. Ödül törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve birçok sanatçı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı zeybek gösterisi düzenledi. Törenin ardından Uluslararası Turan Film Festivali Tanım Filmi katılımcılara gösterildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Festivalin açılışını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı. Budak, “Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak ve sanatı sanatseverlerle bir araya getirmek, üniversitemizin toplumsal görevleri arasında yer alıyor. Bu önemli organizasyonla Türk dünyasının ortak değerlerini vurgulamak ve bu bağları güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

TÜRKSOY’UN FESTİVALE YÜKSEK DEĞERİ

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de festivalin önemine dikkat çekti. Raev, “Bu festival sadece filmlerin gösterildiği bir organizasyon değil, aynı zamanda ortak geçmişimizi ve müşterek duygularımızı sinema perdesine yansıtıyor. Katılımcı sayısındaki artış doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VURGUSU

Küçük Güven, “İçinde bulunduğumuz çağ, hareketli görüntüler yüzyılı. Sinema salonları baş tacımız ama sinemanın etki alanı çok daha büyük. Sinema alanında güçlü olmamız şart. Kendi değer odaklı filmlerimizi üretmezsek, sadece izleyici kalırız. Çok kadim bir kültüre sahibiz; anlatacak çok hikayemiz var. Yeni sinemacılar yetiştirmek elzem.” dedi.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Konuşmaların ardından, çeşitli kategorilerdeki ödüller sahiplerine sunuldu. Türkiye Birincisi ödülünü ‘Postal 1974’ filmiyle Yönetmen Gökalp Yamen, Türkiye En İyi Belgesel ödülünü ‘Baletler Köyü’ ile Fatih Diren aldı. En iyi filmler arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan özel ödüller de yer aldı.