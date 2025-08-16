Turan Futbol Kariyerine Devam Ediyor

GENÇ FUTBOLCU TURAN’IN KARİYERİ

Futbol hayatına Aliağa Futbol’da başlayan Turan, sırasıyla Gümüşordu, Buca Belediye, Altay ve Göztepe altyapılarında futbol oynadı. Bucaspor 1928’de profesyonel olarak kariyerine adım atan Turan, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Sökespor ve Çeşme Belediyespor takımlarında mücadele etti. 2023’te Bornova ekibiyle BAL’da bir maça çıkma fırsatı buldu.

ÜST SEVİYE DENEYİM VE GEÇİŞLER

Geçtiğimiz sezon 3’üncü Lig’de Silifke Belediyespor ve Tire formalarıyla toplamda 24 maçta görev alarak önemli bir tecrübe kazandı. Genç yaşta elde ettiği bu deneyimler, futbol kariyerinde kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor.