Turan: Sokak Hayvanları Güvenlik Sorunudur

BAKAN YARDIMCISI TURAN’DAN SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ‘Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir. Bu konu net, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur” dedi.

TOKAT’TAKİ ZİYARET İLE GÜVENLİK SORUNU VURGUSU

Tokat’ta çeşitli programlara katılan Bakan Yardımcısı Turan, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Tokat milletvekilleri ve yerel yöneticilerle ‘Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ toplantısına katıldı. Toplantıda, “Her yeni süreç, yeni sorunlar doğuruyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla bir sorunuz yoktu. Ama bugün var. Eski yıllarda sahipsiz hayvanlar diye bir sorunumuz yoktu. Ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETİN KARARLILIĞI VE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Turan, sokak hayvanları sorununu çözmeye yönelik atılan adımları eleştirerek, “Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Biz insanımızın dışarıya çıktığında endişe duymadan gitmesini istiyoruz. Sokakta köpek var. Tüm sorunlar önemlidir” dedi. Meclisin, “yakala, rehabilite et ve sahiplendir” formülünü benimseyen yeni bir kanun çıkardığını vurgulayarak, “Biz sokakta hayvan istemiyoruz. Bu yeni kanunun özeti budur” ifadesini kullandı.

SİVAS’TA HAYVAN BAKIM MERKEZİ ZİYARETİ

Tokat ziyaretinin ardından Sivas’a geçen Bakan Yardımcısı Turan, Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sorumluluğunun belediyelere düştüğünü belirten Turan, “Biz de valiliklerimiz öncülüğünde tüm ekiplerimizle bu konuya omuz vereceğiz” dedi. Turan, 30 bin köpekten 10 bininin sahipli olduğunu, bu nedenle Sivas’ın sokaklarının güvenli olması gerektiğini aktararak, “Özel yer açmak isteyenler varsa valiliğimiz destek verecek” açıklamasını yaptı.