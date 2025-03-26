Turan Taşkın Özer Kimdir, Nerelidir?

ÖZGÜN BİR İSMİN HAYATI

Turan Taşkın Özer, çarpıcı yorumları ve gözlem gücüyle katıldığı programlarda dikkati üzerine çeken bir isim. 16 Nisan 1980’de Ankara’da doğmuştur. İlkokul eğitimine Artvin-Hopa’daki Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu ve İstanbul-Yeşilköy’deki Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Eğitim hayatına Kültür Koleji’nde devam eden Özer, ardından M.E.B. tarafından düzenlenen yatay geçiş sınavını kazanarak Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır.

SİYASİ GEÇMİŞİ VE PARTİ ÜYELİĞİ

Lisans eğitimini 1999’dan 2003’e kadar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra serbest meslek yaşamına atılmıştır. Haziran 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye olan Özer, birçok farklı görevde bulunarak partinin içerisindeki etkinliğini artırmıştır. Sırasıyla CHP Beylikdüzü Hukuk Komisyonu, Yerel Yönetimler Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak danışmanlık yapmıştır. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak 2015’ten 2022 yılına kadar görev almış ve çeşitli kurultay delegeliklerinde de yer almıştır.

AVUKATLIK VE EĞİTİM BELGELERİ

Bu süreçte İstanbul Barosu’nda aktif bir avukat olarak 30825 Sicil No’suyla kaydedilmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından verilen noterlik belgesi ve çeşitli üniversitelerden alınan katılım sertifikaları da bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siyaset Okulu eğitimi almış, Boğaziçi Üniversitesi’nin Avrupa Siyaset Okulu’nda da yer almıştır. 2016’da Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu’na da katılmıştır.

SOSYAL FAALİYETLERİ VE AİLE YAŞAMI

Toplumsal faaliyetlerde de aktif olan Özer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi çeşitli kuruluşların üyesidir. 2010 Eylül ayında evlenen Özer, Deniz Ali adında beş yaşında bir oğula sahiptir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.