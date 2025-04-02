TÜRASAŞ 2025’te 776 İşçi Alacak

İŞÇİ ALIMINA DAİR DUYURU

TÜRASAŞ, 2025 yılı kapsamında 776 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından, birçok kişi “TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?” gibi sorular sormaya başladı. TÜRASAŞ işçi alımı başvurusunun nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylar merak ediliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKEN BELGELER

TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ), 2025 yılı için çeşitli pozisyonlara 776 sürekli işçi alacak. Başvurular 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlayıp 7 Nisan’a kadar sürecek. Adayların başvurularını İŞKUR’un online platformu üzerinden yapmaları gerekiyor. İŞKUR üzerinden çevrimiçi başvurusu onaylanan adayların ise 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili TÜRASAŞ Bölge Müdürlüklerine şahsen giderek gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Her aday yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları hakkında herhangi bir detay verilmedi ancak adayların dikkatli olması gerekiyor.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Kura çekiminin 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’da, geçerli başvuru sahipleri arasında noter huzurunda yapılacağı bildirildi. Bu aşama, sürecin önemli bir adımını oluşturuyor ve adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.