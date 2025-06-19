Turgay Ertürk, Ekmeği Kuşlara Veriyor

TURGAY ERTÜRK’ÜN KUŞ SEVGİSİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Turgay Ertürk, 15 yıldır çöpten topladığı ekmek artıkları ile parklardaki kuşları besliyor. Ertürk, “Onları ellerimle beslemek bana huzur veriyor. Çöpe atılan ekmek atıklarına çok üzülüyorum” şeklinde ifade ediyor.

İki çocuk babası olan Turgay Ertürk, her sabah süpürge ve küreğiyle cadde ve sokakları temizliyor. Görevi sırasında, özenle topladığı bayat ekmekleri alarak parka gidiyor ve güvercinleri elleriyle besliyor. Hayvan sevgisi ile israfın önüne geçme düşüncesi doğrultusunda bu alışkanlığını sürdüren Ertürk, “Göreve başladığım ilk günden bu yana, çöp kutularının kenarına bırakılan ekmekleri toplamaya özen gösteriyorum. Elimden geldiğince güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyorum” diyor.

Ertürk, çevresindeki insanların da bu alışkanlığını bildiğini belirtiyor. “Bazen insanlar, bayat ekmekleri poşetleyip çöp konteynerlerinin yanına bırakıyor. Ben de o ekmekleri alıp parka götürüyorum. Güvercinler beni görünce hemen etrafıma toplanıyor. Bazen sokak köpekleri ve kediler de geliyor. Onları besledikten sonra işime geri dönüyorum” şeklinde bilgiler veriyor.