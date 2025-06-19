Turgay Ertürk, ekmekle kuşları besliyor

ÇÖPTEKİ EKMEKLERİ TOPLAYIP KUŞLARI BESLİYOR

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Ertürk (45), 15 yıldır çöpten topladığı ekmek artıklarıyla parklardaki kuşları besliyor. Ertürk, “Onları ellerimle beslemek bana huzur veriyor. Çöpe atılan ekmek atıklarına çok üzülüyorum” ifadeleriyle bu durumu anlatıyor. Alaplı’daki belediyede çalışan iki çocuk babası Turgay Ertürk, her sabah süpürge ve küreğiyle sokakları temizleme işine başlıyor. Çalıştığı esnada çöpe atılan bayat ekmekleri dikkatlice toplayarak parklara gidiyor ve güvercinleri elleriyle besliyor.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Hayvan sevgisi ve israfın önüne geçme düşüncesiyle bu alışkanlığını devam ettiren Ertürk, “Göreve başladığım ilk günden beri çöp kutularının kenarındaki ekmekleri toplamaya özen gösteriyorum. Elimden geldiğince güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyorum” diyor. Ayrıca çevresindekilerin de bu alışkanlığını bildiğini belirten Ertürk, “Bazen insanlar, bayat ekmekleri poşetleyip çöp konteynerlerinin yanına bırakıyor. Ben de o ekmekleri alıp parka götürüyorum” şeklinde ekliyor.

KUŞLAR VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR DOST

Güvercinlerin kendisini görünce hemen etrafına toplandığını belirten Ertürk, “Bazen sokak köpekleri ve kediler de geliyor. Onları besledikten sonra işime geri dönüyorum” diye konuşuyor. Turgay Ertürk’ün bu güzel davranışı, hem hayvanlara karşı gösterdiği sevgi hem de israfı önleme çabasıyla dikkate değer bir örnek oluşturuyor.