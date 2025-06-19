Turgay T. Çocuğuna Tekme Attı

ŞİDDETİ GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Eyüpsultan’da ikamet eden Turgay T. isimli bir birey, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme sonucu merdivenlerden aşağı yuvarlanan çocuk ciddi şekilde yaralandı. Yangın ve çığlık seslerine hemen komşular müdahale etti ve adama tepki gösterdi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bazı haberlere yansıyan, bir babanın kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Turgay T.’yi gözaltına aldı.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Turgay T., kasten yaralama suçlamasıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin sekiz çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan toplamda 51 kaydının bulunduğu tespit edildi. Turgay T., emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.’nin elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu durumu engellemek amacıyla ona tekme attığını açıkladı.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDILAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda İstanbul’daki olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakanlık, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, “en ağır cezanın alması için hukuki sürecimizin yakın takipçisi olacağız.” şeklinde bir bilgilendirme yaptı.