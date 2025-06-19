Turgay T., Kızına Şiddet Uyguladı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eyüpsultan’da, apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay T. (35) gözaltına alındı. Kızına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasında belgeledi. Olay, 3 Haziran tarihinde Çırçır Mahallesi’nde gerçekleşti. Turgay T., apartmanın içerisinde kızı ile tartıştı ve ona şiddet gösterdi.

BAŞKA ÇOCUKLARI DA VAR

Turgay T.’nin kızına şiddet uyguladığı anlar, apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.’nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yere düşmesine sebep olduğu anlar net bir şekilde görülüyor. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve baba Turgay T. dün gözaltına alındı. Turgay T.’nin şiddet uyguladığı kızı dışında, 7 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.