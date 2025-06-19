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Turgay T.’nin Kızına Şiddeti Kameralarda Görüntülendi

İSTANBUL’DA ŞİDDET OLAYI

EYÜPSULTAN’da, apartman girişinde kızına şiddet uygulayan Turgay T. (35) gözaltına alındı. Baba Turgay T.’nin kızına şiddet uygularken yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 3 Haziran’da Çırçır Mahallesi’nde gerçekleşti. Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, Turgay T.’nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak onun yere düşmesine sebep olduğu anlar kayıt altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışma sonucunda baba Turgay T.’yi dün gözaltına aldı.

ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK ve AİLE DURUMU

Öte yandan, Turgay T.’nin şiddet uyguladığı kızı dışında toplamda 7 çocuğunun daha olduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

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