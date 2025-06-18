Turgay T.’nin Şiddet Ve Uyuşturucu İddiaları

ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELDİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Turgay T. hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullandığı ve suç bağlantıları olduğu yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Yetkililer, apartman sakinlerinin ifadeleri ve kamera kayıtlarına dayanarak bu duruma müdahale etti. Turgay T.’nin çocuklarında yüz, boğaz ve kollarında darp izleri tespit edildi. İddiaların artmasıyla birlikte apartmanın güvenlik kameraları incelendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞOK EDİCİ ANLARI ORTAYA KOYDU

Görüntülerde Turgay T.’nin küçük kız çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı ve madde etkisinde olduğuna dair anlar yer aldı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, kamera kayıtlarında Turgay T.’nin zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı, apartman sakinlerine rahatsızlık vererek kapılarını rastgele çaldığı gözlemlendi. Ayrıca, evine birçok farklı kişinin geldiği, para alışverişi yapıldığı ve bu kişilerin ellerinde uyuşturucu madde veya hap bulundurduğu anlar kaydedildi.

KUYUMCU SOYGUNUNA DAHİL OLDUĞU İDDİASI

Turgay T. hakkında ortaya atılan bir diğer çarpıcı iddia ise 9 ay önceki bir kuyumcu soygunuyla bağlantılı. Görüntülerde Turgay T.’nin yanında iki küçük çocukla birlikte olaya karıştığı ifade ediliyor. Bu durum, çocukların güvenliği açısından kaygıları daha da arttırıyor. Toplanan kanıtlar, Turgay T.’nin hem kendi çocukları hem de çevresi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar, özellikle darp, uyuşturucu kullanımı ve çocukların suç eylemlerine dahil edilmesinin, çocukların sağlığı için son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor.