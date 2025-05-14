TÜRGEV Akademi, Genç Araştırmacıları Buluşturacak

TÜRGEV AKADEMİ II. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU GENÇ ARAŞTIRMACILARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İslami ilimler ve sosyal bilimler alanında özgün fikirlerin bilimsel bir şekilde tartışılacağı “TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu”nu gerçekleştirecek. Vakıfta yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV Akademi, Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynayacak genç araştırmacıları tekrar bir araya getirecek.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda 17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek sempozyum, İslami ilimler ve sosyal bilimler alanındaki özgün fikirlerin bilimsel bir ortamda tartışılması için seçkin bir platform sunuyor. İlk kez 2019 yılında düzenlenen sempozyum, bu yıl daha kapsamlı ve disiplinler arası bir içerik ile yeniden tasarlandı.

PANEL VE SUNUMLARLA ZENGİNLEŞECEK

Sempozyum, yalnızca bildiri sunumları ile sınırlı kalmayacak; katılımcıların akademik yetkinliklerini artırmalarını desteklemek için uzmanların değerlendirmeler de yapacağı panellerle zenginleştirilecek. “Dijital Çağda Unutulma Hakkının Mahremiyet Hakkı, İfade Özgürlüğü ve Kamu Yararı Üzerindeki Etkisi”, “Modern Psikoloji ve İslam Kaynaklı Psikoloji Tartışmaları: Genç Psikologların Yaklaşımları” ve “Anne Sütünün Metalaştırılması ve Formül Mama Endüstrisi” gibi konularda bildiriler sunulacak.

GENİŞ KATILIMCI PROFİLİNE AÇIK VE ÜCRETSİZ

Akademik çevreler, sivil toplum temsilcileri, düşünce kuruluşları ve eğitim politikası yapıcıları gibi geniş bir katılımcı profiline açık olacak sempozyum, katılımın ücretsiz olacağını duyurdu.