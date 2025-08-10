TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Gazze için yürüyüş düzenledi. Yılmaz, “Adalet ve özgürlük için omuz omuza” dedi. TÜRGEV, Filistin halkının yanındadır. TÜRGEV, Gazze’ye destek sunmaya devam ediyor

DUYGU YÜKSELTEN AÇIKLAMALAR

TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşünde milyonların duygularına tercüman oldu. Yılmaz, “Karanlık ne kadar derin olursa olsun, tek bir fener bile yol gösterir. Gazze’nin özgürlüğü, hepimizin vicdan sınavıdır. Hakikat ve adalet galip gelene dek dimdik ayaktayız” şeklinde konuştu. İsrail’in, Gazze’yi havadan bombardıman ve açlıkla tüketmesinin ardından başlattığı kara harekâtı, dünyanın dört bir yanında büyük bir öfke dalgası oluşturdu. Soykırımın maskesi altında gizlenen bu adım, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Bu adaletsizliğe karşı yükselen sesin en gür çıktığı şehirlerden biri İstanbul oldu.

ÖZGÜRLÜK İÇİN YÜRÜYÜŞ

Dün gece Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Camii’ne uzanan “Gazze’ye Umut Işığı Ol” yürüyüşünde binlerce kişi, ellerinde fenerlerle adalet, özgürlük ve insanlık için yürüdü. Bu anlamlı yürüyüşte TÜRGEV ailesi, başta Güzel İşler Fabrikası (GİF) Gönüllü Kampı olmak üzere çatısı altındaki tüm yol arkadaşlarıyla omuz omuza, ön saflarda yer aldı. Kalabalığın arasında, elinde feneriyle yürüyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, attığı her adımı “Gazze’ye uzanan bir dua” olarak tanımladı. Yılmaz, “Bu gece fenerlerimizle yalnızca Gazze’nin değil, ümmetin üzerine çöken karanlığa meydan okuyoruz. Biliriz ki gerçek güç ne tanklardadır ne bombalarda. Gerçek güç, Allah’a tevekkül eden, zulme karşı sabırla duran, direnişi imanla yoğrulmuş bir halkın yüreğinde saklıdır” açıklamasında bulundu.

GAZZE’NİN YANINDAYIZ

Yılmaz, konuşmasına devam ederken Arapça bir haykırışta bulundu: “Bi’r-Ruh Bi’d-Dem Nefdike ya Aksa!” Bu ifadelerin kendisi için derin anlam taşıdığını belirten Yılmaz, “Gazze’nin hafızası, gençliğimizin vicdanında saklıdır, hiçbir güç onu silemez” dedi. Şiddetin kısır döngüsüne dikkat çeken Yılmaz, “Şiddet, şiddeti büyütür. Ama imanla yoğrulmuş bir vicdan, Allah’ın izniyle, en karanlık kalplere bile ışık olur. Biz kalplerimizde adaleti, kardeşliği ve bir ümmetin onurunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

TÜRGEV, savaşın başından bu yana Filistin halkının yanında yer alıyor. Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı ilk günden itibaren, hem sahada hem uluslararası platformlarda dayanışma adımlarını güçlendirdi. Kudüs’ün maneviyatını ve Gazze’nin direniş ruhunu sanatla dünyaya taşıyan SADAKAT sergisinin gelirleri doğrudan Filistin’e ulaştırıldı. Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi ile Türk ve Filistinli gençler kültürel diplomasi ve insan hakları ekseninde bir araya getirildi. Filistinli öğrencilere yurt, burs ve eğitim desteği sağlanırken, “5N1KUDÜS” ve “Gazze Okur Yazarlığı” projeleriyle Kudüs ve Gazze bilincinin diri tutulmasına çalışıldı. TÜRGEV, yürüttüğü insani ve kültürel çalışmalarla Filistin davasını sadece sözle değil, fiili destekle de kesintisiz sürdürmeye devam ediyor.