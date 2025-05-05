TÜRGEV Kadın Orkestrası, İstanbul’da Performans Sergiledi

KADIN ORKESTRASI İSTANBUL’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) çatısı altında kurulan GİF Kadın Orkestrası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınların katılımıyla İstanbul’da sanatseverlerle bir araya geldi. Orkestranın sahne performansı, bu kadınların müzikal yeteneklerini ortaya koyduğu ve destekleyici bir atmosfer sunduğu için izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

GİF KADIN ORKESTRASI’NIN AMACI VE TEMELİ

Güzel İşler Fabrikası’nın müzik atölyeleri aracılığıyla kurulan GİF Kadın Orkestrası, genç kızların müzikle kendilerini keşfetmelerini sağlamak amacı taşıyor. Orkestra, mühendis, öğretmen, doktor ve ev hanımı gibi farklı mesleklerden gelen kadınların ortak hayaliyle bir araya geldi. Müziğin birleştirici gücünü sahneye taşımayı hedefliyor.

TÜRGEV’İN HEDEFLERİ VE PROJELERİ

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın öğrencilere sağlamış olduğu güvenli eğitim ve barınma desteğinin yanı sıra, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin de önem taşıdığını belirtti. “Biz özellikle barınma noktasında öğrencilerimiz için sadece güvenli bir barınma şekli değil, aynı zamanda onların kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak üzere çalışmalar yaptık. Bir süre sonra bunun yeterli olmadığını gördük ve GİF’leri kurmaya karar verdik.” dedi.

GİF ORKESTRASI’NIN GELİŞİMİ VE DEĞERİ

GİF Orkestrası’nın 4 yılda geliştiğini ifade eden Yılmaz, gençlerin birlikte dayanışma içinde hareket ettikleri bir yapı haline geldiğini söyledi. “Bu orkestra, genç kızların idare ettiği ve enstrümanlarının hepsini çaldığı, birlikte birbirlerine destek oldukları bir topluluk haline geldi. Gençlerimizi birlikte hareket ederken görmek bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

SANATIN ÖNEMİ VE GELECEK PROJELERİ

Yılmaz sanatın, özellikle müziğin çok önemli olduğunu düşündüğünü belirterek, “Sanat, gençlerimiz için bir alan açmakta ve onların gelişimlerini desteklemekte. İyileştirici bir etkisi de olduğunu biliyoruz.” dedi. Mayıs ayı sonunda Konya’da bir konser planladıklarını ve gelecekteki konserleri daha büyük kitlelerle gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.