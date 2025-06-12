TÜRGEV Öğrencisi Reyyan Çifçi, Genetikte Dördüncü

ÖĞRENCİLERİN ULUSLARARASI BAŞARISI

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Bursu öğrencisi Reyyan Çifçi, ABD’de düzenlenen Regeneron ISEF 2025’te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu. TÜRGEV Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Reyyan Çifçi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak bu başarıyı elde etti. Regeneron ISEF, her yıl dünyanın dört bir yanından lise seviyesindeki öğrencileri bilimsel projeleri ile bir araya getiriyor. Bu organizasyon, bilimsel araştırmaları teşvik etmenin yanı sıra genç araştırmacıları uluslararası bilim topluluğu ile buluşturmayı amaçlıyor. Los Angeles’ta düzenlenen bu yılki yarışmada, 80’i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin projeleri değerlendirildi.

BİLİMSEL YAKLAŞIM VE YÜKSEK PUAN

Reyyan Çifçi, genetik alanında geliştirdiği özgün bilimsel projesi ile jüri üyelerinden yüksek puan aldı. Çifçi’nın bu başarısı, genç yaşta bilimsel üretime katkı sunan öğrencilerin global ölçekteki potansiyelini göstermesi açısından önemli bulundu. Ayrıca, elde edilen derece, Türkiye’den katılan öğrencilerin uluslararası platformlarda rekabet edebilme kabiliyetini de gözler önüne seriyor.

TÜRGEV’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin bilimsel gelişimlerine katkı sağlamanın vakfın öncelikleri arasında yer aldığı belirtildi: “Reyyan Çifçi’nin Regeneron ISEF’te elde ettiği bu derece, bizler için memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Öğrencilerimizin akademik ve entelektüel potansiyellerini desteklemek, onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”