TÜRGEV ve Ensar vakıflarından Kılıçdaroğlu’na yanıt

TÜRGEV ve Ensar vakıflarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yanıt geldi. Vakıflardan yapılan açıklamada, ABD’de bulunan TURKEN Vakfı’nın ne olduğu, ne iş yaptığı, yasalardaki hakkında detaylı bilgiler verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 22:00’da Twitter’dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD’ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yanıt geldi.

Dün akşam saat 22.00’de sosyal medya hesabı Twitter’dan bir video yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD’ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından bu iddiaların ardından açıklama yapıldı.

“ASILSIZ İDDİALARI KINIYORUZ”

TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yapılan açıklama şöyle: ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır

İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıadır. Bu çerçevede pek çok vakfımız gibi TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır.