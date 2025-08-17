Turgut Güzel Vefat Etti. Cenaze Namazında Katılım Yoğundu

TURGUT GÜZEL’İN VEFATI

Erzurum’da, Palandöken İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii’nde görev yapan Turgut Güzel (50) hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Güzel, evli ve bir çocuk babasıydı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Güzel’in cenaze namazı, görev yaptığı Hacı Ahmet Baba Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan ile birlikte ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, cenaze namazını kıldırarak, “Turgut hocamız, hayatını ibadete ve hizmete adamış bir din görevlisiydi. Rabbim mekanını cennet makamını ali eylesin, Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Merhum Turgut Güzel, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.