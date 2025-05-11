Turgut Özcan, Dikenli Sarmaşıkla Balık Sepeti Örüyor

TRADİSYONEL BALI SEPETİ ÖRME SANATI

Turgut Özcan (61), Ordu’nun Altınordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde 16 yaşından bugüne dikeni sarmaşıklarından balık sepetleri örerek geçimini sağlıyor. “45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” diyor. Her gün bir sepet ören Özcan, ürettiği sepetlerin il dışından talep gördüğünü belirtiyor. Bu sanatı mahalledeki yaşlı birinden öğrenmiş.

İŞLEM SÜRECİ

Özcan, dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesip, onları pürüzsüz hale getiriyor. “Dikenlerini kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum,” diye ekliyor. Kuruyan sarmaşıkları yağmurda dışarıda bırakırken, “Yağmur yağdıkça ıslanan kuru sarmaşıklar bu sayede gevşiyor,” açıklamasını yapıyor. Ana malzeme hazır olduğunda, balık sepetini örmeye başlıyor. Önce boru kısmını örüyor ve diğer kısımlar bu yapı üzerine şekilleniyor.

BAŞARI FORMÜLÜ

Özcan, balık sepetlerinin çalışma mantığını “balıkların sepete girmesi için, sepetin giriş kısmına ve içine kuru ekmek parçaları koymanız gerekiyor,” diyerek anlatıyor. “Daha sonra ise sepetin suda batması için içine taş koyarak ağırlık oluşturmalısınız. Akşam üstü balık sepetini suya bu şekilde atıp, sabah çıkardığınızda içinde balıkların olduğunu göreceksiniz,” diye açıklıyor.

ENDÜSTRİYEL ÜRETİME YENİK DÜŞÜYOR

Öte yandan, balık sepeti üretiminde geleneksel yöntemlerin endüstriyel üretime yenik düştüğünü vurgulayan Özcan, “Şimdi bu sepetleri çelik veya sert plastik kullanarak fabrikalarda seri üretim yapıyorlar,” diyor. Fileden yapılan alternatiflerin de çoğunluğa ulaştığını belirtirken, “Balıkçıların çoğu artık bunları tercih ediyor. Eski usul balık sepeti örme geleneği maalesef yok oluyor,” diye sonlandırıyor.