Turgutlu’da 89 Suçtan F.E. Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU İLE YAKALANDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda hakkında 89 ayrı suç dosyası bulunan 28 yaşındaki F.E. yakalandı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Urganlı Jandarma Karakolu ekiplerinin 17 Haziran 2025 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, uzun süre aranan F.E. kıskıvrak yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORDU

Yapılan detaylı incelemede, F.E.’nin birçok suçtan arandığı belirlendi. “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 65, “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 9, “Dolandırıcılık” suçundan 7, “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçundan 2 ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan 2 dosyası bulunuyor. Bununla beraber “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma”, “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma”, “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” ve “Silahla Tehdit” gibi suçlardan da arandığı tespit edildi. Toplamda 89 ayrı dosyadan yakalanan şahsın, kesinleşmiş 68 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

ADLİ İŞLEMLER SONRASINDA TUTUKLANDI

Yakalanan F.E., Turgutlu Adliyesinde yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.