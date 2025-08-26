Turgutlu’da A.Ö. Evi Yaktı

OLAY YERİ VE YANGININ NEDENİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir birey, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Olay, Turgutlu’daki Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, hem konut hem de ofis olarak kullanılan bir evde yaşandı. İddiaya göre, A.Ö. isimli şahıs, evini ateşe vererek ciddi bir duruma yol açtı.

MÜDAHALE VE GÖZALTINA ALMA

Yangını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar sonucu, kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Bu sırada polis, A.Ö.’yü gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.’nün geçmişte komşuları ve ev sahipleriyle ilgili olumsuz ifadeler kullandığı, bu yüzden çevredeki insanlar arasında bir tedirginliğe neden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.