Turgutlu’da Alkollü Şahıs Esnafı Tehdit Etti

Olayın Gelişimi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, kadın esnafı bıçakla tehdit eden alkollü bir şahıs, kadın esnafın yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Turgutlu’daki Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Caddesi üzerinde gerçekleşti. Şahıs, M.P. isimli bir kişi olarak belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen M.P., esnafın yakınları tarafından müdahale edilerek hastaneye götürüldü.

Hastaneden Kaçış ve İntihar Girişimi

Hastaneye kaldırıldıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesi’nden kaçan M.P., Irlamaz Vadisi’ndeki bir park alanına giderek elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Çevredeki insanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi, M.P.’yi ikna etmek için çaba gösterdi. Ancak M.P., ikna çabalarına yanıt vermeyerek bıçakla tehdit etmeye devam etti. Ekiplerin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polis, M.P.’yi etkisiz hale getirdi.

Şahsın Durumu ve Yasal Süreç

M.P.’nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojik problemler yaşadığı bilgisi edinildi. Olay sonrası M.P.’nin gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Bu olay, Turgutlu’daki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük bir endişeye yol açtı.