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Turgutlu’da Araç Çarpışmasıyla Yaralılar

TRAFLİK KAZASINDA YARALILAR VAR

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Musacalı Mahallesi’nde, Arif A. yönetimindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon, İzzettin Mahallesi yönünden Turgutlu istikametine giderken, karşı yönden gelen Mustafa A. kontrolündeki 35 PEN 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın sonuçları olarak, otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu.

SÜRÜCÜLER YARALANMADI, YOLCULAR İSE YARALANDI

Kaza sonucu, çarpışan araçların sürücüleri yaralanmadı, ancak otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) yaralandı. Yaralılar, olayın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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