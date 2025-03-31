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Turgutlu’da Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti

BAĞLI OLDUKLARI EVDE KANLI TARTIŞMA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, baba ile oğul arasındaki tartışma trajik bir sona ulaştı. Olay, Turgutlu ilçesindeki Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak’ta bir konutta gerçekleşti. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu bilinen Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok, tartışmaya girdikten sonra baba, oğlunu silah ile vurarak yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Hızla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ekipler, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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