Turgutlu’da Baro’nun 100. Yılı Töreni

MİLLET KUTLAMASI VE ANMA TÖRENİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun 100. yılı dolayısıyla bir tören gerçekleştiriliyor. Tören, Turgutlu Adliyesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlıyor. Ardından, İlçe Baro Temsilciliği Atatürk Anıtı’na çelenk sunuyor.

BARO TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Program sırasında, Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, “Baroların önemi” konusuyla ilgili bir konuşma yapıyor. Güneş’in açıklamaları, baroların toplumsal ve hukuksal işlevlerine dikkat çekiyor.