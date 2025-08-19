Turgutlu’da bıçakla saldırı gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, bir şarküterideki kadın çalışana bıçakla saldıran Mülayim Pehlivan (70), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 16 Ağustos tarihinde saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride gerçekleşti. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim Pehlivan, girdikten sonra tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanarak iş yerinden kaçmayı başardı. Olayın sesini duyan çevredeki vatandaşlar, Pehlivan’ı yakalayarak darbetti.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Şarküterideki diğer bireylerin ihbarıyla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pehlivan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada tedavi altına alındıktan sonra kaçmayı başardı. Polis, arama çalışmaları sonucunda, şüphelinin hastanenin karşısındaki Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Pehlivan, elindeki bıçağı karnına dayayıp direnirken, bir polis memuru anlık bir dalgınlığından yararlanarak, elindeki bıçağı düşürmesini sağladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Pehlivan’ın şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırdığı anları gösteren güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Pehlivan’ın iş yerine girdiği, kadın çalışana bıçak çekişi, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp başına vurduğu ve kadının panik içinde iş yerinden kaçtığı anlar kaydedildi. Ayrıca kadın çalışanın “Kurtarın beni” diye çığlık attığı da duyuldu.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Önceki gün çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, kadın çalışanının yakınları ve bazı vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Savcılığın itirazı sonrasında Pehlivan tekrar gözaltına alınarak, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.