Turgutlu’da Bıçaklama Olayı Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren bir şahıs, bu sırada 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Olay yerine intikal eden polis ekiplerine de saldıran zanlı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolunda gerçekleşti. İddialara göre, uyuşturucu kullanan Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından, Şenaye A. 8 yaşındaki kızı D.A.’yı alarak evden çıkmaya karar verdi.

TACİZ VE SALDIRI

Fırat A., eşini takip ederek Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladı ve çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Ardından, D.A.’yı da bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine sevk edildi. Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu.

Polis ekipleri, uyarı amacıyla havaya ateş açtı ve saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı D.A., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. yaşamını yitirdi, kızı D.A.’nın tedavisi ise sürdü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan dehşet, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Fırat A.’nın önce eşini bıçakladığı, ardından kızını da yaraladığı anlar yer aldı. Olayı gören bir kişinin müdahale etmek istemesi, fakat zanlının bıçakla o kişiye saldırmaya başlaması dikkat çekti. Fırat A.’nın olay yerinden kaçtığı, daha sonra D.A.’nın, yerde yatan annesinin yanına gittiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.