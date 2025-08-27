Haberler

Turgutlu'da Çalıntı Motosiklet Bulundu

GECE DEVRIYESİNDE ŞÜPHELİ MOTOSİKLET YAKALANDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devriye görevini sürdüren bekçiler, dikkat çeken bir motosikleti durdurdu ve şüphe üzerine yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olay, Turan Mahallesi Keçeciler Sokak’ta gerçekleşti.

BEKÇİLERİN DİKKATİ ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ YAKALATTI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye sırasında kontrol ettikleri motosikletin plakasız olduğunu ve çalıntı kaydı bulunduğunu saptadı. Bekçilerin durumu bildirerek olay yerinde polis ekiplerini çağırmaları ile süreç hızlandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalıntı motosiklet, yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Turgutlu ilçesindeki bu gelişme, motosiklet hırsızlığına karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

