Turgutlu’da Firari F.E. Yakalandı

FİRARI ŞÜPHELİ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla 89 farklı suç dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 68 yıl hapis cezası olan firari F.E. (28) yakalandı. Jandarma işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen F.E., tutuklandı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Urganlı Jandarma Karakolu ekipleri, aranan kişilere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirerek çok sayıda dosyadan aranması olan F.E.’yi ele geçirdi.

F.E.’NİN SUÇ DOSYALARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, F.E.’nin ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘bankalara veya kredi kurumlarına dolandırıcılık’, ‘dolandırıcılık’, ‘görevini kötüye kullanma’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma’, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘silahlı tehdit’ gibi suçlar dahil olmak üzere toplamda 89 suç dosyasının olduğu belirlendi. Kesinleşmiş 68 yıl hapis cezası olan F.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.