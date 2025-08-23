Turgutlu’da Geri Dönüşüm Yangını Çıktı

MANİSA’DA YANGIN PANİĞİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın, komşu işletmeye de sıçradı. Yangın sırasında bitişikteki alandan gelen küçük çaplı patlama sesleri korku yarattı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Atatürk Mahallesi’nde yer alan Koşukırı Çarşısı’ndaki geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu iş yerinde, saat 17.00 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı. Alevler bitişikteki bir diğer iş yerine sıçradı ve zaman zaman küçük çaplı patlamalar duyulmaya başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri de durumun ciddiyeti açısından tedbir amacıyla olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde bir saat içinde kontrol altına alındı. İki iş yerinin zarar gördüğü yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.