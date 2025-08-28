Turgutlu’da İşçi İntihar Etti

TURGUTLU’DA KAHREDİCİ OLAY

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde görev yapan bir işçi intihar etti. Olay, Turgutlu’ya bağlı Çatalköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda; bir evin bahçesinde intihar eden 2 çocuk babası ve evli olan Doğan Seletli (33) için otopsi yapılmak üzere cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) çatısı altında çalıştığı belirlenen Seletli’nin ani ölümü, hem mesai arkadaşlarını hem de yakınlarını derinden yasa boğdu. Bu talihsiz olay, pek çok kişi üzerinde derin bir etki bıraktı.