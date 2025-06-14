Turgutlu’da İşçi Servisi Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, işçi servisinin park halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucunda 5’i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. İzmir’den Turgutlu’ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş’ın kontrolündeki 45 J 6406 plakalı minibüs, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Çepnidere Kavşağı yakınlarında, yol kenarında duran 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü tıra çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazanın ardından işçi servisinde bulunan 20 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü Kocabaş ile birlikte 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu biliniyor.