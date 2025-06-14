Haberler

Turgutlu’da İşçi Servisi Tıra Çarptı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, işçi servisinin park halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucunda 20 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 5 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

İzmir’deki bir fabrikadan işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında duran buğday yüklü tıra çarptı. Kaza ile ilgili ihbarın yapılmasının ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazanın ardından işçi servisinde bulunan 20 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile birlikte 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaştırıldı ve durumları ağır olan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’daki Müzede Sandalye Olayı

İtalya'daki bir sanat galerisinde, Swarovski kristalleriyle süslü 'Van Gogh' isimli sandalye kırıldı. Müze, olay sonrası sosyal medya üzerinden sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.
Haberler

Aziz Yıldırım Gençlerle Buluştu, Konuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle buluşarak başkan adaylığına yönelik çağrılara yanıt verdi. "Gelişim önemli değil, kısa süreli panzehir olurum" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.