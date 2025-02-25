Turgutlu’da Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

KAR YAĞIŞI TURGUTLU’DA KEYİF GETİRDİ

Turgutlu’nun yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerde, Dalbahçe, Yayla, Ayvacık, Güney ve Kuşlar gibi bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Turgutlulu vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri karın tadını çıkarmak amacıyla yüksek kesimlere doğru akın etti.

AİLELERİYLE KAR KEYFİ

Aileleriyle birlikte bu mahallelere giden vatandaşlar, karın altında eğlenceli anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu kırsal alanlarda ulaşımda herhangi bir engel olmadığı bildirildi ve belediye ekiplerinin, olumsuzluklara karşı hazırlıkta bulunduğu öğrenildi. (DHA)