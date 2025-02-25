Gündem

Turgutlu’da Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

turgutlu-da-kar-yagisi-hayati-etkiledi

KAR YAĞIŞI TURGUTLU’DA KEYİF GETİRDİ

Turgutlu’nun yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerde, Dalbahçe, Yayla, Ayvacık, Güney ve Kuşlar gibi bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Turgutlulu vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri karın tadını çıkarmak amacıyla yüksek kesimlere doğru akın etti.

AİLELERİYLE KAR KEYFİ

Aileleriyle birlikte bu mahallelere giden vatandaşlar, karın altında eğlenceli anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu kırsal alanlarda ulaşımda herhangi bir engel olmadığı bildirildi ve belediye ekiplerinin, olumsuzluklara karşı hazırlıkta bulunduğu öğrenildi. (DHA)

ÖNEMLİ

Gündem

Avcılar’da Kaçak Moloz Dökümü Engellendi

Avcılar'da molozları boş arsaya döken iki araç sahibi, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi ve toplam 80 bin lira para cezası aldı.
Gündem

Çöp Merkezinde İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

İnegöl'deki belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.