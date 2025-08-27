Turgutlu’da Kaza: 2 Kardeş Öldü

FECİ KAZA MANİSA’DA MEYDANA GELDİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu 18 yaşındaki Enes Karanfil ve 14 yaşındaki kardeşi Emre Karanfil yaşamını yitirdi. Kuzenleri 16 yaşındaki Furkan Karanfil ise ağır yaralandı. Kaza, saat 16.00 sularında İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı civarında gerçekleşti.

OTOMOBİL TIR’A ÇARPTI

İzmir istikametine doğru ilerleyen Enes Karanfil’in yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yönde giden Orhan Erol idaresindeki 08 ABA 971 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobil demir yığını haline gelirken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AİLE YAS İÇİNDE

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri geldiğinde, TIR’ın dorsesine giren aracın sürücüsü Enes Karanfil ve kardeşi Emre Karanfil’in hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan kuzenleri Furkan Karanfil ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karanfil kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Orhan Erol gözaltına alındı. Kaza sonrası, hayatını kaybeden kardeşlerin babalarıyla birlikte elektrik işlerinde çalıştığı ve bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.