Turgutlu’da Kaza: 20 Yaralı, 5 Ağır

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda, işçi servis minibüsü, park halindeki bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada 5’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Olay, saat 00.45 civarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

KAZAYA SEBEP OLAN MİNİBÜSÜN DURUMU

İzmir’deki bir fabrikadan Turgutlu’ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş’ın kullandığı 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında durmakta olan 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü TIR’a çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İşçi servisinde bulunan 20 kişi yaralandı ve bunlardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILIŞI

Kaza sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık personeline teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı 4 kişi, sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme çalışmalarına devam ediyor.