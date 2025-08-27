Turgutlu’da Kaza, İki Kardeş Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza, E-96 karayolu üzerindeki Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Orhan G.’nin kullandığı 08 ABA 971 plakalı tır, sağ tarafta bulunan tali yola dönüş yaparken, arkadan gelen Enes K.’nın idaresindeki 45 T 4142 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı.

KURBANLAR VE YARALI

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi gönderildi. Araçta sıkışan Furkan K., kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Emre K. ve Enes K. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları, Turgutlu ilçesinden kaza yerine geldi. Kardeşlerin arkadaşları ve akrabaları, olayın ardından derin bir üzüntü yaşadı.

TRAFİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından Ankara-İzmir yolu İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.